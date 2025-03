¿Podrá Ariel Rodríguez alcanzar a Evaristo Coronado como máximo goleador de Saprissa?

El atacante de Saprissa, Ariel Rodríguez, se convirtió en el segundo goleador histórico de Saprissa en el campeonato nacional.

Rodríguez llegó a 109 gritos de gol con la casaca morada, quedó a 39 del histórico Evaristo Coronado.

Teletica.com consultó a dos exjugadores morados sobre si podrá alcanzar Ariel a Coronado y estas fueron sus respuestas.

Allan Alemán

Yo pienso que Ariel con lo que ha hecho no tiene que demostrar ser el primero, ha hecho cosas que pocos han hecho, si le da o no tiempo, todavía le pueden quedar años de carrera, no lo veo inalcanzable, si quedara así, ya está en la historia de Saprissa, es admirar.

Hernán Morales

Uno pensaría que Ariel es un jugador muy incisivo, le gusta estar en la zona donde se busca la definición, es un centrodelantero muy característico, me sorprendió esa cantidad de goles, le pasó a un glorioso Edgar Marín.

Yo creo que será un reto para él, va a tratar de hacerlo. Estoy de acuerdo que ahora hay una interesante prolongación en cuanto a edades, no extraña ver a jugadores de 38 o 39 años, hay casos como Barrantes que pasa la barrera de los 40, va a ser más difícil cada día, pero se ha impuesto retos, pero no sé si está tan fácil para él con el promedio de goles de los últimos años. Hay que anotar muchos goles, pero para eso están los retos, estadísticas, pero ya ha puesto su nombre en un lugar especial y eso es un gran mérito. Él va a querer aspirar a que nadie lo alcance en el segundo puesto y va a ser el mayor esfuerzo para ser el primero.

"Me he esforzado"

El goleador Ariel Rodríguez no ocultó su felicidad por escalar en esta importante tabla histórica de goleadores morados en campeonato nacional tras el partido ante San Carlos.

"Lo más importante es ganar, obviamente me da felicidad anotar, pero lo más importante es el grupo y eso me llena de satisfacción", comentó Rodríguez.

El atacante afirmó que se ha esforzado mucho para figurar en tan importante top.



“Feliz de eso se trata, al final es mi trabajo y nada, también tengo que felicitarme, no quiero sonar mal, pero yo sé lo que he trabajado y me ha esforzado para superar a jugadores top que están ahí”, mencionó Rodríguez a Teletica Deportes.