Philadelphia Union ve como ventaja la ausencia de público en el Saprissa

Los integrantes del Philadelphia Union reconocieron que la ausencia de público en las gradas del Ricardo Saprissa es todo un alivio para ellos de cara al partido de la Liga de Campeones de Concacaf de este miércoles.

Así lo reconocieron el técnico Jim Curtin y el volante Alejandro Bedoya quienes explicaron que son los aficionados los que traen “alma” al juego, pero en este caso ellos vienen a sacar un resultado favorable que les permita acomodarse la serie.

“El fútbol es el número uno del país acá. Es muy lamentable para todos los fanáticos del Saprissa que no puedan estar acá e incluso, y aunque suene extraño, para nosotros mismos, pues ellos son la vida del deporte y nos pone triste, pero tenemos un trabajo que hacer y estamos listos para tomar una ventaja en los primeros 90 minutos”, mencionó el estratega en conferencia de prensa.

Incluso el estratega sabe bien lo que es el ambiente de la Cueva, ya que jugó en Tibás en el 2004.

“En el 2004 jugué en el estadio Saprissa y recuerdo a jugadores muy buenos como Centeno, Solís. Sabemos que la MLS ha crecido mucho, pero el fútbol de Costa Rica también y está mejorando con futbolistas muy buenos y su equipo nacional tienen un gran equipo, así que creo que será un duro reto, Costa Rica es un lugar hermoso, me encanta pues he vacacionado acá y para nosotros será una gran ventaja no contar con público en el Saprissa, pues sus hinchas apoyan mucho”, añadió el estratega.

Similar opinión tuvo el volante Alejandro Bedoya, quien aseguró que sí “habrá una diferencia grande” el no contar con público en Tibás.

“Conociendo el ambiente acá en Costa Rica, a ellos les gustaría tener a sus fanáticos en el estadio, y para nosotros que ya llevamos un año jugando así, claro que es una diferencia grande, no sé si será una ventaja para nosotros, pero obviamente perjudica al Saprissa, yo sé cómo es y cómo se siente tener a esa misma gente encima de ti en el camerino, así que claro será una ausencia de peso”, explicó el futbolista.

Bajas importantes.

Para este partido, el Philadelphia Union no contará con tres figuras de mucho peso en su engranaje.

Se trata del polaco Kacper Przybylko, el jamaiquino Cory Burke y el experimentado brasileño Sergio Santos quienes difícilmente estarán para el primer partido ante el Saprissa. A ellos también se une la lesión de Jack de Vries por una concusión.

El técnico Curtin explicó que en el caso del polaco Kacper podría ver un par de minutos.

“Él está bien y está comenzando a entrenar, no está fuerte para un partido completo, pero esperamos tenerlo al menos un par de minutos”, explicó.

Sobre el Saprissa, el estratega aseguró que, pese a no estar en su mejor momento, los morados son de mucho cuidado.

“Sabemos que Saprissa jugó el domingo y tuvo un resultado decepcionante y sabemos que no está en el mejor momento, pero respetamos lo fuerte que son en este torneo, todo puede suceder en 90 minutos”, concluyó.

Este será el debut del Philadelphia Union en la Liga de Campeones de Concacaf, torneo que precisamente marcará su primera competición oficial en el año, pues ya acumulan dos meses de pretemporada.

Saprissa recibirá al Philadelphia Union este miércoles a partir de las 4 p. m. en el Ricardo Saprissa en el juego de ida de octavos de final.