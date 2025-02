Periodista de Vancouver: “Whitecaps juegan mucho más agresivos y con presión alta en casa”

Este jueves, el Saprissa se juega en la casa del Vancouver Whitecaps un boleto a los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf. Los ticos llegan con la ventaja de 2-1 en Tibás, pero se podrían encontrar un equipo diferente al que se vio hace una semana y al que jugó en el debut de la MLS.

J.J. Adams, periodista que cubre al equipo canadiense para el Vancouver Sun, detalla que los morados podrán encontrarse los nombre que vio en casa, pero un planteo diferente,

Sobre el once posible, puso estos nombres sobre la mesa:

“La base del equipo y sus piezas clave son Ryan Gauld, Andrés Cubas y Brian White. Nadie más ha demostrado ser un jugador realmente determinante. Si mantienen el 4-3-3, esperaría la misma alineación”:

El gol en tiempo de reposición para los morados del jueves anterior, le da una pequeña ventaja a los dirigidos por José Giacone y pone contra la pared a los Whitecaps

The key results Vancouver and Saprissa need to advance! ➡️



What’s your prediction? 👀⚽@KavakMexico pic.twitter.com/oENf9cmUsD