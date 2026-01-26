Pérez Zeledón recibe al Saprissa de Vladimir en este inusual horario

Pérez Zeledón hizo oficial, este lunes, el horario del partido ante Saprissa en el Valle de El General.

El juego será en un horario inusual: este jueves a las 3:30 p. m. en el Estadio Municipal de Pérez Zeledón.

Los generaleños informaron que este es el precio de las entradas.

Sol: ₡8000

Sombra: ₡12.000

Butaca: ₡20.000



Los Guerreros del Sur son cuartos con cinco puntos, mientras Saprissa es sétimo también con cinco unidades, pero con peor gol diferencia (+2 frente a -1).