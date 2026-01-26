Perez Zeledon
Pérez Zeledón recibe al Saprissa de Vladimir en este inusual horario
Los precios van desde los ₡8.000 hasta los ₡20.000.
Pérez Zeledón hizo oficial, este lunes, el horario del partido ante Saprissa en el Valle de El General.
El juego será en un horario inusual: este jueves a las 3:30 p. m. en el Estadio Municipal de Pérez Zeledón.
Los generaleños informaron que este es el precio de las entradas.
Sol: ₡8000
Sombra: ₡12.000
Butaca: ₡20.000
Los Guerreros del Sur son cuartos con cinco puntos, mientras Saprissa es sétimo también con cinco unidades, pero con peor gol diferencia (+2 frente a -1).