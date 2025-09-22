Pérez Zeledón buscará la campanada en Tibás para acariciar el liderato

Pérez Zeledón y Saprissa cerrarán la fecha 10 del Torneo de Apertura 2025 en un duelo con mucho en juego.

Los generaleños buscarán dar la campanada en Tibás para meterse en el liderato del campeonato, igualados con Cartaginés, que triunfó por la mínima ante Sporting FC.

Los Guerreros del Sur tienen 15 unidades, por lo que una victoria los colocaría en la cima, codo a codo con los brumosos.

Pero la tarea no será sencilla, ya que, según datos de Unafut, Pérez Zeledón acumula 17 partidos sin vencer a los morados en el estadio Ricardo Saprissa Aymá, un dato nada menor.

El panorama para Saprissa tampoco es sencillo. En caso de ganar, se meterá en el lote de perseguidores con 17 puntos, la misma cantidad que Alajuelense.

Los morados vienen de rescatar un empate ante Herediano en el “clásico del buen fútbol”, pero apenas suman dos victorias en los últimos cinco partidos, ambas contra los coleros del campeonato: Sporting FC y Guadalupe FC.

Este partido será determinante para las aspiraciones de clasificación de ambos clubes y se jugará a partir de las 8 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa.