Pedro Navarro: "Nos preocupa que se ponga en tela de duda la honestidad de un árbitro"

Navarro inició la conferencia de prensa con un mensaje inicial en el que hacía énfasis a que los réferis no tienen mala intención y sí poseen Fair Play.

"Cometimos un error en algunas frases, los árbitros no estamos planeando nada en contra de ningún equipo ni en contra de ningún cuerpo técnico. Eso no es así"

"Es nuestro desahogo y aun así nos dicen que no podemos"

Siempre tiene que existir el punto de mejora, cuando vayamos a desahogarnos tenemos que ser más cuidadosos. Caín mató a Abel, Judas entregó al señor, la traición siempre ha estado. Que un compañero traicione al grupo molesta, pero no hay que asombrarse. Lo que nos molesta es que una persona que se llame periodista o pseudo periodista haga pública una conversación privada. Legalmente, haremos todos los alcances.

El grupo es uno solo, hay subgrupos y no hay que alarmarse. Los que tienen familias grandes saben que hay subgrupos. Eso ayuda a la mejora en una organización. Hay que canalizar esas divergencias. Yo no veo una división.

Cuando hay descenso empieza a aparecer lo malo del arbitraje. El posible equipo que va a descender posiblemente tenga una cuota muy alta hacia el arbitraje. A nosotros no nos preocupa eso, pero sí nos preocupa que se ponga en tela de duda la honestidad de un árbitro, nosotros fallamos, posiblemente se comentan errores, pero sí... No nos molesta, pero siempre el árbitro siempre será el malo de la película.

Después de un clásico o un partido mediático, las familias tienen que ir solas al cine, la vida cambia. No solo para uno sino para la familia. Les pedimos más respeto, nos equivocamos, sí, y la posibilidad de error es mucha. No tenemos el tiempo de un cuerpo técnico de ver a quién meten y a quién sacan, pero debe haber respeto.

El arbitraje ha evolucionado en esa parte, ciertamente por más herramientas que tengamos, no sé si llegue a solucionar algo el VAR, pero estamos en desventaja. Nosotros tomamos una decisión con ocho ojos, con estadio lleno, con los jugadores y la prensa deportiva analiza la jugada con un montón de cámaras, con zoom, con tecnología y pregunto: ¿Eso es justo?

La tecnología que tienen ahora para analizar nunca se va a asemejar a lo que nosotros tenemos. No estamos de igual a igual, nosotros tratamos de estar concentrados.

Yo dije que no hay comentarios al respecto y vamos a llevarla en el cuerpo legal, cuando tengamos armado el asunto ustedes lo van a saber.

¿Qué tiene que decir sobre algunos mensajes que se ven en ese chat y cómo no entender que hay una confabulación?

¿Qué es mano dura? Hemos sido muy empáticos, todos son testigos de la holgura que hemos tenido a la hora de aplicar las partes disciplinarias a los cuerpos técnicos. Qué analizamos nosotros, esto se están jugando la vida, tienen muchas emociones, tengamos empatía. De nada sirve esa empatía, nosotros tratamos de ser empáticos, tratamos de meternos aparte. Cuando hablamos de ser no tolerantes no hablamos de otra cosa que es aplicar el reglamento en la parte sancionatoria. No vamos a inventarnos nada.