Paulo Wanchope: “Sin irrespetar al rival, creo que lo controlamos de principio a fin”

Saprissa mostró dos caras en Liberia y rescató un empate tras el 2-2 de esta tarde.

El técnico Paulo César Wanchope aprovechó la conferencia de prensa tras el cotejo para analizar lo sucedido.

Clima en Liberia

Quiero felicitar a todos los jugadores, hasta los de Liberia, porque jugar a esta hora… No sé quién toma las decisiones, pero es gente que nunca ha jugado. Somos dos equipos que juegan bien al fútbol, pero nos vemos limitados; no se puede tener dinámica con esta temperatura.

Análisis del juego

Sin irrespetar al rival, creo que lo controlamos de principio a fin, aunque sí hubo lapsos que nos pusieron contra las cuerdas. Sabíamos de su fortaleza con las contras y de ahí los descuidos en los dos goles. En el primer tiempo no fuimos profundos y sin presencia en el área; en el segundo tiempo tuvimos más presencia y gente en el área. La pelota siempre la tuvimos y es clave con una temperatura tan alta.

La defensa morada

Durante toda la pretemporada fue lo que trabajamos: 5-3-2, 4-4-2 y el 4-3-3. El inicio fue muy dinámico y los jugadores se pueden acoplar a cualquiera.

Resultados

Los resultados son importantes, pero también el rendimiento y el funcionamiento. Me hubiera gustado ganar hoy; hubo mejoría a diferencia del último partido en el que no mostramos nada. Hay detalles que debemos mejorar y otras cosas que potenciar. Fue un buen partido.



Sobre Liberia

El campeonato va a ser duro y Liberia es un buen rival. Desde Minor Díaz y con el nuevo profesor es un rival complejo.

Peso de Mariano Torres

La injerencia de Mariano es muy grande dentro y fuera. Es un líder nato. Hemos trabajado para que el funcionamiento sea importante y se puedan ajustar todos a los cambios de sistemas para no depender de un jugador.

Alineaciones cambiantes

Como estrategia, es una decisión mía y del cuerpo técnico: cambiar titulares. Tenemos una planilla para tener una base y realizar movimientos. Jugando tan seguido es normal las lesiones.

