Paulo Wanchope queda fuera de Saprissa a una semana del clásico

El técnico Paulo Wanchope no sigue en el Deportivo Saprissa.

El cuadro morado juega este sábado a las 8 p. m. ante Sporting FC en el estadio Ricardo Saprissa.



Los últimos cuatro partidos han dejado dudas, el triunfo ante Verdes en Belice (1-2), la derrota en Cartago (3-0), el empate en Liberia (1-1) y la caída frente a Independiente de Panamá (1-0) tiene a la dirigencia morada con preocupación.



A partir de ahora, los morados se refugiarán en La Cueva para retomar el camino de la victoria.



El Monstruo tendrá partidos en el estadio Ricardo Saprissa ante Sporting FC, Motagua de Honduras y Alajuelense.

