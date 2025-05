"Para nada es una justificación del rendimiento", asegura Saprissa tras enviar queja sobre arbitraje

Gustavo Chinchilla, gerente general de Saprissa, compartió con Teletica.com en esta entrevista sobre la polémica arbitral y el gol mal anulado en el partido ante Cartaginés (1-1).

Chinchilla dejó claro que hay dos aspectos diferentes. El primero es un fallo arbitral que perjudica al equipo y el segundo el rendimiento del plantel esta temporada.

Estos fueron los temas más importantes que se tocaron en la entrevista:

Liberación del audio: Nos alegra de transparencia, una vez que recibimos el reporte, denota un nivel de madurez porque reconocen un error, un error importante. Pero lo que más nos preocupa, y por eso alzamos la voz, porque el propósito del VAR se desvirtúa, porque el VAR no está creado para que una jugada ilegitima se invalida.

Es un tema puntual, porque en el momento se pierda el propósito el VAR nos preocupamos y es momento.



Apoyo al VAR: Saprissa siempre va a apoyar al VAR, pero sabíamos veníamos un momento de ajusto, somos pacientes, pero hemos visto que hay errores. Saprissa sigue creyendo en la herramienta, en las personas. Nos preocupa que el propósito del VAR se desvirtué.



No es justificación: En primer lugar para nada me suena una justificación porque no estamos satisfechos con el desempeño deportivo hasta esta fecha, no podemos ver el arbitraje para justificar resultados, contra todo hemos ganado torneos.



Espera acciones de Osses: Para minimizar ese tipo de errores, el profe Osses debe tomar decisiones, más si hay recurrencia con algún árbitro, qué acciones se están tomando. La expectativa del Saprissa es no justificar, pero segundo que la Comisión de Arbitraje tome decisiones, cuando hay temas que corregir.



Si se induce a error, si se induce a desvirtuar el arbitraje, hay que tomar acciones. El profe Osses debe ser muy claro en cómo esto se va a corregir.



No es solo eso, la invasión al campo, el acoso de los jugadores cuando debe tomar decisiones. Es imposible escuchar y tener tranquilidad para tomar decisiones. Cuerpo técnico y jugadores son consientes que entre más presión, más se induce al error.



Habrá examen: A las pruebas me remito, siempre se ha dicho, con toda la modestia y responsabilidad, ese es el precio de ser líder y más ganadora de una industria. Nosotros mismos lo buscamos, y cuando hay ese nivel de liderazgo, esa será la excusa para cuando somos segundos, terceros o cuartos.



Repase la entrevista completa: