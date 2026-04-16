Panameños del Saprissa sonríen y van por más

Los panameños del Saprissa, Tomás Rodríguez y Fidel Escobar, sonrieron en el Deportivo Saprissa en la obtención del título de Copa.

Tanto el delantero Rodríguez como el defensor Escobar van por más en el cierre de campeonato con una misión en común: la Copa del Mundo.

Entrar en la lista definitiva del seleccionador, Thomas Christiansen, es un sueño para ambos futbolistas. La Selección de Panamá enfrentará a Ghana, Croacia e Inglaterra.

﻿"Tengo un poco de presión porque estoy encaminado a poder pertenecer a la Selección de mi país que ya lo he hecho en eliminatoria y Copa Oro. Tengo que seguir, fue una linda noche, pero debo pasar la página y todavía vienen partidos muy importantes para Saprissa", comentó Rodríguez a Teletica Deportes Radio.

Por su parte, la situación de Fidel es diferente: debe jugar y sumar minutos ahora que ya está totalmente recuperado de su lesión en la espalda.

"Yo estaba mentalizado, incluso cuando marcamos el segundo gol, el doctor me preguntó que cómo me sentía, yo decía que estaba ahogado pero quería terminar el partido. Vengo de un proceso muy largo, pero estoy muy feliz", dijo Escobar tras la final.

Fidel destacó que el gol ante Sporting FC "me motivó más".

De tal manera que ambos jugadores tienen la recta final de temporada no solo para marcar diferencia en el Monstruo si no también con un ojo en su selección.