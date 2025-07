Pablo Arboine siente que ha regresado a casa

El lateral del Saprissa, Pablo Arboine, volverá a vestir la camiseta morada este Apertura 2025, luego de un certamen en Sporting FC.

El futbolista se siente a gusto de regreso a Tibás y se prepara para volver a aportar a un equipo, que tras un año sin trofeo, desea volver a ganar.

¿Siente que es un regreso a casa?

Claro. Claramente, sí lo veo, es el club al que pertenezco desde hace tres años, el que me ha dado muchas alegrías, ¿verdad? He vivido cosas muy bonitas con mi familia también, entonces me siento muy contento de volver a la institución.

¿Cuánto le benefició su tiempo con Sporting?

Muy bien. La verdad, creo que el paso por Sporting para mi carrera fue muy bueno, porque en un momento de no tener regularidad, no tener confianza —todo futbolísticamente hablando—, con el cuerpo técnico anterior, el Sporting ahora con el profesor Luis me dio la oportunidad de trabajar, de sentirme otra vez valorado y de tener minutos en cancha, que es lo que un jugador necesita para tener confianza.

¿Cómo está física y mentalmente para el reto?

La verdad, bien. O sea, mentalmente mejor preparado que nunca, siento yo, y físicamente también. La pretemporada ha sido muy buena, la verdad. Todavía nos quedan algunos ajustes por trabajar y se han venido afinando detalles, ¿verdad? Muchas veces un partido se pierde por detalles, tal vez se juegan 90 minutos perfectos y un despiste al minuto 91 cuesta partidos. Entonces, creo que por ahí hemos venido afinando esas cosas, los detallitos, y se han trabajado muy bien con la mejor disposición del club.

¿Y la competencia dentro del grupo?

Está sana. La verdad, es una competencia sana, siempre lo he dicho. Siempre se ha trabajado de muy buena manera. Día a día nos llevamos muy bien en cancha, tenemos muy buena armonía entre nosotros. Cuando toca hacer los trabajos por línea, siempre nos colaboramos entre todos. Creo que cada quien, con base en su experiencia, aporta para que las cosas salgan de la mejor manera línea por línea.

Saprissa debuta este fin de semana, el sábado, al visitar a Pérez Zeledón.