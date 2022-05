Pablo Arboine: "Estoy preparado para asumir un gran reto"

La vida del defensor Pablo Arboine le cambió en un abrir y cerrar de ojos. Recién se convirtió en padre de la niña Esmay y está a las puertas de firmar con el Deportivo Saprissa.

Arobione brindó una entrevista a Teletica.com sobre sus aspiraciones y deja claro un aspecto: se siente preparado para asumir el siguiente reto en su carrera deportiva.

—¿Cómo está su futuro tras salir del Santos de Guápiles?



Para nadie es un secreto, estoy manejando algunas ofertas, ya llegamos a algo y era que no iba a renovar con Santos, por eso lo hicieron oficial. Estoy esperando resolver al tema a más tardar este viernes para ver qué va a pasar conmigo, estoy viendo cuál es la mejor propuesta futbolística.

—¿Cuál fue la clave para que uno de los equipos más grandes del país como es Saprissa se fijara en usted?



Gracias a Dios disfruto de una buena salud y me cuido para estar al 100% y no perderme partidos por lesiones. Ese es un factor muy grande, así como la regularidad. Me costó mucho cuando regresé de Europa, en San Carlos también me costó un poco jugar, pero en Santos mejoré en muchos aspectos y me siento muy contento con eso.

Lea también Santos Guapiles Agente de Pablo Arboine confirma interés de Saprissa "Faltan unos detalles, pero el interés de ambas partes existe para que se llegue a un acuerdo por los próximos dos años", comentó Kike Márquez, de Fetama Sports.

—Usted se desempeña como defensa central o lateral derecho, pero este último semestre también jugó como volante de contención: ¿En cuál puesto se siente más cómodo?



De lateral derecho he jugado poco, mi puesto más regular es de defensa central, me siento cómodo, en los últimos meses vine jugando de contención, gracias al técnico Erick Rodríguez, quien me dio la oportunidad de jugar en ese puesto y también me siento cómodo.







—Hace unos días entrevisté a su agente Kike Márquez y nos confirmó el interés de Saprissa por firmarlo dos años: ¿Cómo toma esto?

Es una institución muy grande, las cosas se están dando como indiqué al inicio, para mí es un halago que uno de los equipos grandes del país se fije en mí, puedo asumir esa responsabilidad y si se me dan las cosas, todo lo que sea bien para mi futuro es ganancia.





—¿Cómo se siente para asumir el nuevo reto profesional, sea cual sea? ¿Cuánto le ayuda haber participado en los últimos mundiales menores?



Gracias a Dios yo tuve la dicha de disputar todos los procesos de selecciones menores, dos mundiales y más de 100 partidos internacionales en selecciones menores. También estuve en selección mayor, por ahí eso me ilusiona y me da confianza porque ha sido difícil lo que se rumora, pero lo asumo con mucha responsabilidad, estoy preparado para asumir un gran reto y mi currículum me avala.





—No comprendo a qué se refiere con "lo que se rumora por ahí".





Por ahí se rumoran muchas cosas como que no estoy preparado para llegar a un club grande, pero no voy con ello, tengo que demostrarlo en la cancha, Saprissa tiene una de las aficiones más grandes del país, entonces tengo que llegar trabajando y hacerlo bien y si se da la oportunidad ir ganando.





—Para estar claro: ¿Tiene únicamente la oferta de Saprissa en la mesa o hay más clubes interesados?



Sí, hay dos clubes grandes.







—Para nadie es un secreto que cuando el Saprissa toca la puerta seduce, pero de qué depende para tomar su decisión...

Ahorita depende de la propuesta futbolística, lo que más me interesa es jugar, estamos trabajando en ello, el que tenga la mejor oferta futbolística y un plan a futuro.



—Me llama la atención que priorice la oferta futbolística cuando en estos tiempos se prima la parte económica: ¿Qué lo hace pensar así?

La verdad creo que ha sido parte de mi vida, muchas personas no conocen a Pablo Arboine como persona solo como futbolista. Yo acabo de ser papá, ahorita quiero tomar la mejor decisión para mí y mi familia, tengo que estar bien yo y para ellos tengo que jugar y mostrarme.