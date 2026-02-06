¡Otro más! Saprissa marca dos goles olímpicos en un mismo partido

El capitán de Saprissa, Mariano Torres, hizo alarde de toda su calidad técnica.

Torres marcó un gol olímpico en el 1-0 del Monstruo ante Carmelita, en el juego de ida de cuartos de final del Torneo de Copa.

La acción se dio a los cinco minutos, en la que Mariano aprovechó su experiencia, conocimiento del arco sur y buena zurda.

También el portero Justin Tenorio no tuvo una buena salida y pudo hacer más.

Este significó el segundo gol olímpico de Mariano en la S, según datos de Daniel Calderón, estadígrafo de Teletica Deportes.

Vea aquí el gol: