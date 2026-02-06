Deportivo Saprissa
¡Otro más! Saprissa marca dos goles olímpicos en un mismo partido
Vea aquí las anotaciones de Mariano Torres y Jefferson Brenes.
El capitán de Saprissa, Mariano Torres, hizo alarde de toda su calidad técnica.
Torres marcó un gol olímpico en el 1-0 del Monstruo ante Carmelita, en el juego de ida de cuartos de final del Torneo de Copa.
La acción se dio a los cinco minutos, en la que Mariano aprovechó su experiencia, conocimiento del arco sur y buena zurda.
También el portero Justin Tenorio no tuvo una buena salida y pudo hacer más.
Este significó el segundo gol olímpico de Mariano en la S, según datos de Daniel Calderón, estadígrafo de Teletica Deportes.
Vea aquí el gol:
⏰ 44’ Gol de Jefferson Brenes y es el segundo gol olímpico de la noche. pic.twitter.com/FIzJcNSXDm— FUTV (@FUTVCR) February 6, 2026