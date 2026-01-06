Otra posible salida en Saprissa: Marcos Escoe tiene opción de marcharse a préstamo

En agosto, el atacante Marcos Escoe firmó con Saprissa por dos años, es decir, cuatro torneos cortos. Sin embargo, cinco meses después el futbolista puede tener la puerta de salida a préstamo abierta.

Teletica.com confirmó esta información en entrevista con Bryan Sánchez, presidente de Pitbulls Santa Bárbara, quien reveló que solicitó el préstamo al futbolista.

Sánchez también reveló que solicitaron al también atacante Fabricio Alemán, quien sigue perteneciendo a los morados.

"Sí, nosotros tenemos una relación cercana con él (Escoe), jugó con nosotros en Linafa, en tercera división, en segunda B, al darnos cuenta que él era una opción para salir a préstamo nosotros lo solicitamos a Lonis, sí hay una opción, Lonis nos ha dicho que le interesa porque sabe que acá tendrá minutos. También solicitamos a préstamo a Fabricio Alemán, a los dos, es una opción, estamos esperando la decisión de Saprissa", indicó Sánchez.

Sánchez conoce muy bien a Marcos, se le consultó qué le faltó para sumar minutos en el club morado y si le pesó el contexto actual del club.

"El problema es que el llegó ya con un ambiente un poco negativo, que tal vez no esperaban otro tipo de fichaje no de Segunda B, pero él tiene condiciones de sobra. Necesita minutos y confianza, que anote goles y que vuelvan a creer en él, eso es lo que necesita el jugador", añadió a este medio.

Sánchez mencionó que en Pitbulls podrían darle más rodaje tanto a Escoe como a Alemán para poder pelear por el Torneo de Clausura de la Liga de Ascenso.

"Nosotros hemos armado un buen grupo, hemos hecho un buen equipo entre juventud y experiencia, vamos a luchar por puestos de clasificación y vamos a luchar por arrebatarle el ascenso al rival a vencer, tenemos buenas condiciones en el estadio Carlos Alvarado y condiciones optimas para desarrollarnos, tenemos liga menor, son cosas importantes que ofrecemos al jugador que va a tener minutos y condiciones para trabajar", concluyó.