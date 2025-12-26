EN VIVO
Clock

de HS

Deportivo Saprissa

Óscar Duarte ya fue operado

El defensor sufrió una ruptura del ligamento cruzado en su rodilla.

Óscar Duarte. Saprissa
Óscar Duarte. Saprissa
Por José Fernando Araya 26 de diciembre de 2025, 10:10 AM

El Deportivo Saprissa dio a conocer una actualización con respecto a la lesión que sufre el defensor Óscar Duarte. 

El defensor ya fue operado exitosamente tras sufrir una grave lesión en su rodilla tras el primer partido de la final ante Alajuelense. 

“El Deportivo Saprissa comunica que el jugador Óscar Duarte fue operado con éxito tras sufrir una lesión de rodilla en la final nacional. El jugador inicia su periodo de recuperación. Pendiente de evolución”, explicó el club. 

Según otros casos de lesiones iguales o parecidas, el futbolista de 36 años estaría fuera entre ocho o nueve meses. 

Este tiempo lo llevaría a perderse por completo el próximo Torneo de Clausura 2026. 

WhatsAppTeleticacom


Tags
Más notas