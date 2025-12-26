Óscar Duarte ya fue operado

El Deportivo Saprissa dio a conocer una actualización con respecto a la lesión que sufre el defensor Óscar Duarte.

El defensor ya fue operado exitosamente tras sufrir una grave lesión en su rodilla tras el primer partido de la final ante Alajuelense.

“El Deportivo Saprissa comunica que el jugador Óscar Duarte fue operado con éxito tras sufrir una lesión de rodilla en la final nacional. El jugador inicia su periodo de recuperación. Pendiente de evolución”, explicó el club.

Según otros casos de lesiones iguales o parecidas, el futbolista de 36 años estaría fuera entre ocho o nueve meses.

Este tiempo lo llevaría a perderse por completo el próximo Torneo de Clausura 2026.



