Deportivo Saprissa
Óscar Duarte será operado de su rodilla
El defensa de Saprissa salió lesionado del partido de este miércoles ante Alajuelense.
El defensa de Saprissa, Óscar Duarte, sufrió una grave lesión de rodilla este miércoles en el partido ante Alajuelense.
“Se confirma la ruptura del ligamento cruzado anterior y de los meniscos de la rodilla”, indicó el equipo.
El zaguero solo estuvo en cancha 17 minutos ante los manudos y se lesionó en una jugada en la que llegó a marcar a Joel Campbell.
“El jugador será operado en los próximos días. Pendiente de evolución”, añadió el club.
Por el momento no se sabe cuándo podría regresar Duarte a la acción.