Orlando Sinclair quiere consolidarse como titular con Saprissa en el Apertura 2026

Los últimos años en Saprissa, la delantera ha sido una posición muy competida y no ha habido un jugador indiscutible.

Orlando Sinclair quiere que eso cambie en el Apertura 2026.

“Mantenerme titular toda la temporada. Creo que me ha costado mucho eso aquí en Saprissa”, detalló el delantero.

Sinclair viene de disputar 20 partidos en el Clausura 2026, solo ocho de ellos como titular. Anotó tres goles y dio cuatro asistencias.

Los morados acumulan dos años sin ganar un título y la presión es constante, por lo que cada vez hace más ruido alrededor de la organización.

“Sí, la verdad es que, más allá de esos dos años y medio, Saprissa siempre está obligado a ganar cualquier copa que se presente, pues somos el equipo más grande y más ganador. Es la historia de un club que está obligado a ganar todo lo que juega. Entonces, siempre Saprissa va a estar obligado a ganar”, detalló.

Este certamen llega en lo que Sinclair considera un buen momento de su carrera.

“Siento un gran momento en mi carrera. Ya estoy maduro, ya tengo varios torneos en el equipo. Eso me tiene muy tranquilo. He trabajado bien y espero aportar”, concluyó.



