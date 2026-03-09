Orlando Sinclair mantiene su costumbre: marcarle al Herediano

El delantero Orlando Sinclair volvió a aparecer en un momento determinante para el Saprissa.

El atacante ingresó de cambio y anotó el gol del triunfo ante el Herediano, confirmando su buen registro goleador frente al conjunto florense.

Y es que con esta anotación, Sinclair continúa ampliando su historial frente al Herediano, rival ante el que ya suma 11 goles en 35 partidos disputados, una cifra que refleja la afinidad del delantero con este enfrentamiento.

Los números de Sinclair ante los rojiamarillos son de 35 partidos disputados, 17 victorias moradas, 15 derrotas y tres empates. Además, suma una asistencia.

Esto representa un 19,6% del total de goles con los morados en su carrera (56).

Tras el encuentro, el atacante destacó la importancia de volver a la victoria, especialmente después de la derrota sufrida en la jornada anterior ante Sporting FC.

“Sabíamos que era importantísimo levantarnos y pasar la página de la derrota ante Sporting”, destacó a Teletica Radio. ﻿

El futbolista también resaltó el hecho de que se siga con ese romance con el gol en cada enfrentamiento ante el Team.

“Son partidos importantes, son finales y contra rivales directos. Me he caracterizado por estar presente siempre en las finales y ayudar con goles importantes, y estoy agradecido con Dios por eso”, añadió.

Sinclair también sabe que la competencia dentro del plantel es difícil, de ahí que sabe bien su rol de suplente, esto pese a ser el goleador del equipo el torneo anterior.

“Jugadores como Tomás, que son jugadores de selección, traen un cartel muy grande, al igual que Ariel. A mí me ha tocado esperar un poco más, pero ahí estamos. Me toca levantar la mano y es un bonito problema para el profesor”, explicó.

Los morados ahora tendráb semana larga, antes de enfrentarse como visitantes al Cartaginés el próximo domingo.