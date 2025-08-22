Oficial: Saprissa recurre otra vez a Vladimir Quesada

El temblor en Tibás tuvo su epicentro exactamente en La Cueva morada. Saprissa anunció este viernes la salida del técnico Paulo Wanchope y de inmediato encontró una solución, de momento paliativa.

Se trata de la incorporación de Vladimir Quesada como técnico interino y otra vez como apagafuegos morado.

"Un referente histórico y formador de la institución. Quesada se incorporó al club desde los 12 años y debutó en la Primera División el 3 de noviembre de 1985. Como jugador conquistó seis títulos nacionales y cinco internacionales, consolidándose como una figura emblemática del Saprissismo", informó el cuadro morado.



El texto agrega que "en su faceta como entrenador, ha guiado al equipo a los campeonatos de Clausura 2018 y 2023, así como los títulos de Apertura 2023 y 2024, siendo parte fundamental del histórico tetracampeonato morado".

Su primer periodo al frente de los morados se dio en 2017, cuando tomó las riendas tras el retiro de Carlos Watson y donde fue anunciado de forma interina.



Pero ese interinato se extendió por dos años, ganando en el camino el título 34 en el Torneo de Clausura 2018. Su primer periodo acabó en el 2019.

Tras un paso por la Sub20 entre 2020 y 2022, Vladimir retornó al Saprissa en el 2023 en sustitución de Jeaustin Campos y ahí consiguió llevar al equipo al tetracampeonato, ganando tres de esos títulos y logrando la ansiada 40.

Pero quedó fuera el 6 de octubre por malos resultados. Su lugar lo tomó José Giacone, quien apenas duró cinco meses al frente para dar espacio a Wanchope que este viernes quedó fuera.

Quesada tendrá como principal reto enderezar el rumbo tanto en la Primera División como en la Copa Centroamericana.