Oficial: Saprissa contrata nuevo portero

El Deportivo Saprissa hizo oficial la tarde de este lunes la llegada del portero Minor Álvarez, quien regresa al club casi 15 años después de haber debutado.

Álvarez llega por año y medio con los morados para suplir el retiro de Esteban Alvarado y reforzar el departamento de arqueros que también tiene a Abraham Madriz e Isaac Alfaro.

"Yo creo que nosotros le vamos a dar la confianza que se han ganado tanto Isaac como Abraham, son muy buenos arqueros. Bueno, ya vieron tal vez a Isaac en el partido de hoy. Abraham es lo mismo, de hecho nosotros tuvimos una oferta por Abraham para el fútbol canadiense y decidimos dejarlo porque son proyectos del equipo y nosotros les vamos a dar su oportunidad", comentó Erick Lonis, miembro del Comité Deportivo de Saprissa, en los 90 Minutos por la Vida.

Lonis agregó: "Creo que hemos armado un equipo con más confianza de lo que encontramos hace seis meses y la venida de otro arquero es porque viene a cumplir el cupo de portero. Tenemos también a Bayron Mora, que es un arquero de menos de 20 años que posiblemente va a jugar en otro equipo para formarlo y así tener tres, cuatro arqueros a disposición".



Se le cumplió el sueño

Teletica.com conversó este miércoles por la mañana con el arquero, quien había confirmado las negociaciones y también manifestó que regresar al Monstruo sería "un sueño hecho realidad", ya con esta oficialidad se cumplió la aspiración de Álvarez.

"Sería un sueño hecho realidad, ya que cuando salí fue en una forma que no le gustaría a nadie y sería una oportunidad única para demostrar que hoy soy otro arquero y otra persona diferente a la de hace 15 años", externó Álvarez.

¿Cómo llega?

El nuevo meta de la S viene de un semestre en el que jugó 14 partidos (1.260 minutos) y contuvo el arco en cero en cinco presentaciones.

Dentro de su cirrículum, Álvarez ha jugado en el fútbol nacional y en el balompié de Guatemala.

En Costa Rica, el arquero militó con Saprissa, Belén, Santos, Cartaginés, Pérez Zeledón, UCR, Limón y Herediano.

Su experiencia en el extranjero fue en Guatemala con el Xelajú, Malacateco, Antigua, Cobán Imperial, Deportivo Petapa y Marquense.

Movimientos de Saprissa

Llegadas

Minor Álvarez

Rachid Chirino

Tomás Rodríguez (panameño)

Bancy Hernández (nicaragüense)

Salidas

Yoserth Hernández

Mauricio Villalobos

Gustavo Herrera

Nicolás Delgadillo

Esteban Alvarado (retiro)