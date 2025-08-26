Oficial: Saprissa confirma el regreso de Marcelo Tulbovitz

Es oficial. El preparador físico Marcelo Tulbovitz regresa al Saprissa para este Torneo de Apertura 2025.

El uruguayo se unirá al cuerpo técnico encabezado por el recién llegado, Vladimir Quesada.

“Hola saprissistas de todo el país. Les comunicó, les cuento que en poquitos días voy a estar en mi querida Costa Rica”, mencionó en un video publicado por los morados.

Tulbovitz también estuvo en la Selección Nacional de 2006 a 2008 con Hernán Medford como técnico y tras un corto periodo por San Carlos, cerró la eliminatoria del 2010 al nombrarse a René de Simoes como estratega.

El uruguayo se desvinculó del fútbol tico en el 2011 para luego dar paso a grandes clubes como el Nacional de Uruguay y River Plate de Argentina.

Tulbovitz, de 64 años, tendrá así un nuevo periodo con los morados y se espera su arribo al país se de en los próximos días.