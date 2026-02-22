Noche de clásico: estos son los 22 jugadores llamados a ser titulares

El primer clásico nacional del Clausura 2025 se juega este sábado a partir de las 8:00 p.m., cuando Saprissa reciba a Alajuelense en una nueva edición del duelo más esperado del fútbol costarricense.

Estos son los 22 jugadores que saltarán a la cancha desde el pitazo inicial.

Los equipos llegan con la intención de defender rachas positivas. Los morados no pierden desde hace cuatro fechas, mientras que la Liga acumula ocho clásicos sin conocer la derrota.