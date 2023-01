No todo es color de rosa en Saprissa: Esposa de Christian Bolaños enciende la polémica

Y agregó: "¿Por qué mejor no decimos la verdad y listo?. Es tan fácil mandar a enterrar a un jugador y querer hacer que la afición se olvide de él, donde todos sabemos que ha sido un profesional dentro y fuera de la cancha por 22 años de carrera, aceptando el rol que le toque… Pero no soporto cuando quieren manipular a la afición y hacerlo a él quedar mal.

"No me interesa mentir, desde el martes hasta el domingo no entrenó, hasta este lunes empezó. Si no sabe con quién vive no es mi culpa", publicó Campos.