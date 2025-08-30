Newton habla por primera vez de su lesión: “Pensé, ojalá que no sea eso”

El delantero panameño de Saprissa, Newton Williams, habló por primera vez sobre su lesión de ligamento cruzado y meniscos de rodilla de la pierna derecha y cómo marcha su recuperación.

Williams compartió en el programa oficial del equipo llamado Los Saprissa y recordó el momento en que se lesionó en el triunfo ante Cartaginés el 29 de julio en juego por Copa Centroamericana.

El partido estaba 1-0 a favor de los morados y Williams anotó el 2-0 definitivo.

“No sé qué fue eso, fue raro, quizás fue en un cambio de dirección, había marcado el gol, y yo pensé, si ya marqué uno, voy a buscar el otro; presiono y trato de cambiar de dirección y se me trabó el pie”, comentó Williams.

Al atacante se le consultó sobre qué pasó por su cabeza y respondió: “Pasó de todo, no puede ser, me acordé que hace tres años había pasado por eso, todos los dolores y todo se me vino a la mente y pensé que ojalá que no sea eso, trato de asumirlo de la mejor manera y gracias a Dios me he sentido bien”.

El ariete afirmó que ese día lloró, pero no por el pronóstico médico sino “por cómo salí de la cancha, dejar al equipo con uno menos, ya no habían cambios, quería ayudar al equipo, me pasaron muchas cosas por la cabeza, se dio y aquí sigo”.

Sobre ese partido, Newton recordó que antes de ingresar al terreno de juego sintió el apoyo de la afición.

“Yo sentía el apoyo de la gente, cuando entro, todo depende de la primera bola que toque, en la primera me apoyo y me hacen una falta, como a los 5 min, el segundo balón que toco fue gol, fue una alegría, yo venía soñando con ese gol en el avión, imagínate marcar en La Cueva”, añadió.

Sobre la celebración, Newton relató que “quería correr de cancha a cancha, fue una alegría bastante grande, creo que fue un gol que Dios me puso”.

Por último, Newton aseguró que ha sentido el apoyo de la institución para su proceso de recuperación.

“Desde el día 1 de la lesión, los profes, cuerpo técnicos, administración, jugadores, sentí el apoyo que no me iban a dejar solo, tranquilo que aquí tenemos toda la herramienta para trabajar, vamos a hacer todo lo posible para volver de la mejor manera”, señaló.

Además, del proceso de su recuperación, Williams reconoce que “al principio es difícil levantarse, no entrenar, me pongo a ver los entrenamientos, la alegría que vivía estando adentro, ahora me toca apoyarlos como uno más desde afuera, me ha hablado el psicólogo que tuve, eso me ayudó bastante a mantenerme tranquilo y mantenerme alegre”.

El 1 de agosto, el cuadro morado informó que Newton estará fuera por un periodo de siete a ocho meses de recuperación.