Myrie, Escoe y Torres siguen en recuperación en el Saprissa

Kenay Myrie, Marcos Escoe y Gerson Torres continúan su proceso de recuperación en la plantilla del Saprissa.

Los tres futbolistas estuvieron ausentes del Clásico Nacional por distintas lesiones.

Myrie sufrió un golpe y una herida en su rodilla, por lo que no estuvo ante Alajuelense. Escoe superó una lesión muscular, mientras que Torres ya suma un mes fuera por una dolencia similar.

El Saprissa tendrá una semana de recuperación y preparación antes de su próximo compromiso, que será el domingo a las 11 de la mañana ante Puntarenas, en el estadio Ricardo Saprissa.

Después de ese encuentro, el equipo podría tener un breve periodo libre que aprovecharía para fogueos.