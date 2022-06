¿Movimientos en Saprissa? Jeaustin Campos habla de bisturí en la planilla

El Saprissa en el Clausura desde la llegada de Jeaustin Campos fue un matar o morir en cada partido y en muchas ocasiones el equipo fue más corazón que fútbol. Por eso, tras la eliminación, el entrenador de una vez advirtió que hay que meterle bisturí a la planilla.

“Es algo que hay que analizar. Siento que sí hay algunas posiciones en que necesitamos más competencia, no sé hasta dónde puede llegar el bisturí, pero no tanto de cortar o sacar gente, sino de que pueda llegar gente que meta competencia, de repente tener dos jugadores por puesto", comentó Campos.

Además, el timonel indicó que al equipo le fantan jugadores para tener un plantel robusto precisamente para hacerle frente a todo un semestre.

"Creo que no es falta de calidad, sino de cantidad. Aun así, creo que vimos que tampoco hay mucha diferencia, pero no quiero caer tampoco en el conformismo. Tampoco hay que caer en que todo está bien. No podemos obviar que en 15 o 14 partidos de fase regular no se estuvo claro. No se puede pensar que por los últimos seis partidos todo está bien. Hay que ser muy honestos. Saprissa debe ver el torneo de 24 partidos, no de seis u ocho partidos”, acotó.