¿Motiva complicarle aún más el presente a la Liga? Esto dijo Medford

El clásico nacional de este domingo, que se juega en el Morera Soto, se presenta como una oportunidad para que Saprissa le complique las posibilidades de clasificar a segunda fase a Alajuelense.

Un partido de por sí picante tiene una arista más.

Consultado sobre si esto motiva a su equipo, Hernán Medford fue claro: “Nosotros queremos ganar y que en la tabla pase lo que pase”.

El técnico tiene claro que lo principal son los tres puntos para los tibaseños y que la realidad de la Liga no es algo que les atañe.

El estratega además explicó que, luego de ganar el Torneo de Copa, el plantel ya se enfoca en lo que viene.

“Acá no hay nadie relajado, ya pasamos la página y eso se nota en el entrenamiento. Para un clásico no hay que motivar”, añadió.

Para Medford no hay secretos y este tipo de juegos siempre son especiales. “Es un partido diferente, es un clásico”.

“Vamos a hacer un partido de ida estratégico, con ordenamiento táctico. Si usted presiona o si los espera en bloque, nadie puede anticipar qué va a pasar”, concluyó.



