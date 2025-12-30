Minor Álvarez sobre posible regreso a Saprissa: "Sería un sueño hecho realidad"

El portero Minor Álvarez está en la órbita del Deportivo Saprissa para reforzar el arco, luego del retiro de Esteban Alvarado.

Teletica.com conversó con el guardameta este miércoles, quien confirmó que está en conversaciones con los morados.

"Correcto, ya estamos en contacto con Saprissa desde anoche", comentó el arquero, quien se desvinculó del Marquense de Guatemala.

Además, Álvarez no oculta que vive un momento especial, pues calificó su posible regreso como "un sueño hecho realidad".

"Sería un sueño hecho realidad, ya que cuando salí fue en una forma que no le gustaría a nadie y sería una oportunidad única para demostrar que hoy soy otro arquero y otra persona diferente a la de hace 15 años", externó Álvarez.

De concretarse su arribo al cuadro morado, Álvarez pelearía por un puesto junto a Abraham Madriz e Isaac Alfaro.

Desde el pasado fin de semana, el Marquense hizo oficial la salida del portero.

"El Club Deportivo Marquense informa la baja oficial de Minor Álvarez, a quien agradecemos que por defender nuestro colores también su compromiso durante su paso por nuestra institución felina. Le deseamos éxito en cada proyecto que venga en su carrera profesional y familiar", informó el equipo guatemalteco en sus redes sociales.

En el último semestre, Minor disputó 14 partidos con el Marquense para un total de 1.260 minutos. En cinco compromisos dejó el arco en cero.

En Costa Rica, el arquero jugó con Saprissa, Belén, Santos, Cartaginés, Pérez Zeledón, UCR, Limón y Herediano.

Su experiencia en el extranjero fue en Guatemala con el Xelajú, Malacateco, Antigua, Cobán Imperial, Deportivo Petapa y Marquense.