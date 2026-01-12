Minor Álvarez: "Puede venir Courtois a Saprissa, que igual lo van a criticar"

Desde el primer momento que se anunció el fichaje de Minor Álvarez con Saprissa, un sector de la afición salió a criticar fuertemente su incorporación.

Un portero de más renombre o cuestionamientos de su edad (36 años) fueron parte de las principales críticas.

Pero el guardameta hace oídos sordos a todos esos cuestionamientos en su contra y asegura que viene al Saprissa a demostrar que es un guardameta

“Las críticas, yo considero que los que más hablan son los que menos hacen. Criticaron a Jesús, en la historia y ya sabemos. Criticaron a Keylor (Navas) cuando estuvo en Selección, criticaron a Esteban (Alvarado), que logró tanto e hizo historia también en el club. Entonces, como lo dijo Eric Lonis, independientemente de quién llegue acá, puede venir a Courtois a Saprissa, que lo van a criticar.

“Entonces no me afecta. Por supuesto que voy a trabajar para que todas esas críticas se reviertan y sean apoyo para mi persona y el club. Pero voy a hacer lo que me toca y no lo que ellos quieren”, expresó el guardameta.

Álvarez regresará al Saprissa luego de un breve paso hace 16 años y el propio guardameta asegura que para él siempre fue una meta personal regresar a Saprissa, esto pese a marchar muy bien su aventura en el fútbol de Guatemala con el Marquense.

“Creo que para cualquier futbolista, después de estar en un equipo grande, uno desea regresar. Uno dice: “bueno, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? Ya estoy listo, ¿Por qué llaman a este? ¿Por qué no me llaman a mí?” Pero bueno, cuando uno se prepara y deja todo en manos de Dios, él decide cuándo.

“Ahora fue en este momento, a pesar de que tenía un contrato vigente en Marquense, un contrato muy bueno económicamente. Sabemos que Guatemala creo que el que mejor paga a nivel centroamericano. Y bueno, fue parte de ese amor a la camisa también.

“Esa sed de revancha y también esa energía o alegría de poder decir estoy en Saprissa nuevamente por orgullo”, expresó el guardameta.

Incluso asegura que lo que ganaba en Marquense era mejor que su actual contrato con los tibaseños.

“Erick Lonis me dijo el presupuesto y yo dije: ¡No es lo que espero!, pero estoy dispuesto a aceptarlo por un tema de imagen, prestigio, revancha y corazón”, mencionó a los medios.

Álvarez finalizó defendiendo el nivel del fútbol chapín donde ha estado más de la mitad de su carrera.

“Creo que mucha gente ni siquiera se acordaba que yo existía. Y es normal, cuando uno se va a Guatemala se desaparece. A pesar de que allá es un nivel muy alto por la calidad de extranjeros que hay, por el tipo de formato que el torneo está diseñado. Pero, como le digo, Dios me dio la oportunidad de irme allá, a terminar, de formar, se puede decir, o de pulir en la parte, no solo futbolística, sino mental”, concluyó.



