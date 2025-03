Ministerio de Salud: Saprissa debe completar requisitos para renovar permiso de funcionamiento

El mismo día que se confirma la llegada de Paulo César Wanchope, el Deportivo Saprissa ha tenido que lidiar con una situación ligada al Ministerio de Salud.

El tema es el permiso de funcionamiento para el Ricardo Saprissa y esto dicen desde la cartera.

“Ministerio de Salud aclara que el estadio Ricardo Saprissa Aymá no está siendo cerrado. Debido a que no han presentado la totalidad de requisitos para la renovación del Permiso Sanitario de Funcionamiento, se les previno con el fin de que completen estos requisitos en un plazo de diez días hábiles y hasta tanto no corrija o presente los requisitos faltantes, no podrá renovar su Permiso Sanitario de Funcionamiento”.