Michael Barrantes tras salida de Saprissa: "Fueron siete títulos y pudieron ser más"

El volante Michael Barrantes le dijo adiós al club de sus amores: el Deportivo Saprissa. Se marcha de La Cueva con siete títulos y con el deseo de que su carrera deportiva continúe.

Barrantes atendió a Teletica.com para conversar sobre su salida y también las metas por cumplir el próximo semestre.

​¿Qué análisis hace de su paso por Saprissa?

Siempre será muy positivo. Desde mi primera llegada a la institución siempre tuve la oportunidad de ganar títulos. Siempre hemos competido y me voy con mucho cariño, con mucho respeto y con la satisfacción de haber dado mi última gota de sudor y mi último esfuerzo por la institución, siempre la voy a llevar en el alma.



Ganó siete títulos con Saprissa, pero... ¿Con qué se queda de su paso por el club?

Fueron 7 títulos y sin jugar de agrandado como se dice en el país pudieron ser más porque me fui mucho tiempo, si no no sabría cuántos podría tener en la cuenta. Me fui al extranjero y son oportunidades que el Saprissa me abrió. Me voy contento.

En los últimos años, pocos ídolos se han podido retirar con el equipo: ¿Por qué cree que pasa eso?



No tengo la menor idea. Yo agradezco el apoyo de toda la afición sobre todas las cosas. Yo siempre intenté dar mi mayor esfuerzo, pero no sé que más te pueda contestar.

¿Cómo fue la conversación con Ángel Catalina?

Yo le tengo mucho respeto a él desde el primer momento en que lo conocí y se lo externé ahora en la última conversación. Es un gran profesional. Son tomas de decisiones. No voy a entrar en polémicas durante mi carrera y no lo voy a hacer en este momento. Son decisiones que se toman.

"Salgo tranquilo de parte mía porque siempre fui muy abierto y respetuoso, de parte de él siempre sentí lo mismo".

¿Qué sabor de boca le deja marcharse tras esta fase final?



Nos dolió, fue complicado porque el equipo venía en alzada, venía haciendo bien las cosas, pero esto es fútbol. Intentamos y lo que más satisfacción nos ha dejado a todos es que el aficionado morado se dio cuenta de que el equipo a pesar de las circunstancias se iba a entregar.

"Yo se los hice ver a mis compañeros, salgo muy orgulloso y muy tranquilo porque el campeonato no se dio, pero se vio que en las fases finales que nos daban por eliminados y eso demuestra que el camerino estaba unido. Cuando se empieza a hablar más de la cuenta, sale a relucir los colores morados y no fue la excepción".



¿Por qué no lo vimos en el juego de vuelta de la final?

Yo creo que mucha gente no se dio cuenta, era muy difícil, pero sobre todo en el partido de vuelta no pude tener participación porque me lesioné, tuve un pequeño desgarro y me molestó muchísimo. No pude ingresar como tenía ese deseo y ahorita ese sin sabor lo tengo más por no haber jugado que por haber perdido.

¿Qué se viene ahora?



Como lo fui de abierto ahora con don Ángel (Catalina), no he tenido acercamiento con ningún club nacional ni extranjero. Siempre he sido muy profesional, yo me entrego y tengo una familia para salir adelante. Yo voy a estar anuente a escuchar cualquier interés y cualquier oferta.



¿Hace algunos años Alajuelense lo buscó antes de llegar a Saprissa?



Sí, hubo un pequeño acercamiento. No voy a ser un mentiroso de decir que fue muy extensa la conversación, fue muy breve, pero no se dio nada.