Medio tiempo: Fidel Escobar tiene con ventaja al Saprissa en final de Copa

Con una anotación del panameño Fidel Escobar, el Deportivo Saprissa se fue al descanso con la ventaja 1-0 ante Sporting.

La final se juega con una muy buena afluencia de público en el estadio Edgardo Baltodano Briceño, en Liberia.

Los morados estuvieron más cerca de anotar en la primera parte y fue al 44' cuando llegó el tanto del panameño.

Este gol tiene un sabor especial, pues Fidel ha tenido un semestre complicado aunque aún sueña con el Mundial.

Escobar tan solo jugó 10 minutos el fin de semana anterior contra Liberia (1-2) y este miércoles tuvo su primera titularidad en la temporada.

Gol de Fidel Escobar: