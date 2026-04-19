Medio tiempo: Alajuelense y Saprissa igualan en el Morera

La vieja confiable del Saprissa es la táctica fija: un buen centro y confiar en su torre para herir al rival. La jugada de seguridad de la Liga es en los pies de Ronaldo Cisneros.

Esto fue lo que pasó una vez más en el Morera Soto con Kendall Waston y Ronaldo Cisneros, los dos protagonistas del partido que se fue 1-1 al descanso.

La fórmula del balón parado tuvo éxito para los morados que marcaron al 28', gracias a un cobro de tiro de esquina de Jefferson Brenes y a un cabezazo de Waston.

El juego es parejo, los dos equipos llegaron a jugar y el buen trato de balón ha hecho que no se de pie a polémicas sin sentido, al menos por el momento.

Al 39' fue la algarabía rojinegra gracias a un penal bien cobrado de Cisneros, luego de una falta muy clara de Brenes a Joel Campbel.



Ambos clubes con bajas por lesión, Celso Borges no estuvo para la Liga, David Guzmán tampoco para la S.

Los goles del partido: