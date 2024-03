Médico de Saprissa explica en detalle gravedad de lesión de Kendall Waston

13 de marzo de 2024, 9:17 AM

Esteban Campos, Gerente de Servicios Médicos del Monstruo, atendió en exclusiva a Teletica.com, para explicar el A, B, C del padecimiento de Kendall, por qué jugó en Estados Unidos y en qué fase de recuperación se encuentra el zaguero.

La pubalgiua es una caja de pandora, la pubalgia es una lesión que empieza en forma muy silenciosa y cuando uno se da cuenta ha evolucionado y ha estado avanzando el dolor. En la literatura se dice que es un cuadro autolimitado, empieza solo y muchos dicen que se quita solo, el problema es que no sabemos cuánto tarda, hay muchas condiciones médicas como por ejemplo la fascitis plantar, que incluso hay profesionales que dicen que la fascitis se puede prolongar hasta por un año, hay momentos en que se puede estar bien, pero son cuadros autolimitados.

En enero, ya hace el pico de dolor y a él (Kendall) no le permite entrenar bien, y nosotros instauramos la modalidad de tratamiento, se saca de entrenamiento y se le da trabajo diferenciado, se infiltró con plasma rico en plaquetas en aductores y teníamos un objetivo.

Kendall sigue en la etapa readaptativa, ya no solo necesita fisioterapia, necesita trabajar la fuerza de aductores y terminar de desinflamar la zona.

Los dolores han mejorado, ya él puede hacer más actividad física y todavía no está para competir, si mañana tuviéramos una final, le aseguro que posiblemente tomamos la decisión de tomar en cuenta a Kendall porque es una final, si nosotros ponemos a jugar todos los partidos, va a claudicar aunque sean 30 minutos y podemos ir para atrás, va mejorando, pero todavía no está en condiciones para competir.

Por ejemplo, la decisión cuando se lleva a Estados Unidos, desde enero la habíamos conversado y sabíamos que tenían que darse ciertas circunstancias, y por eso fue una decisión colegiada entre médicos, terapeutas, staff de interconsulta ortopedia, cuerpo técnico y jugador, el plan que se tenía, no se le vio ningún problema entre 20 y 30 minutos en el terreno de juego, Si se nos hubiera dicho que Kendall iba a jugar 90 minutos, hubiéramos dicho que no, está muy claro en lo que se iba a hacer.

Lo más importante es que Kendall no ha sufrido ninguna recaída, tal vez como reapareció en ese partido, la afición se imaginaba que en el siguiente partido ya iba a regresar porque no fue así, fue una decisión colegiada, pero todavía no estaba listo para tener una alta competitiva, aquí hay una situación clara.