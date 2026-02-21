Medford vs Machillo: Así se comparan sus números en el clásico
Ambos estrategas se enfrentarán por primera vez en su carrera.
Hernán Medford y Óscar Ramírez, dos entrenadores de peso en el fútbol costarricense, se enfrentarán por primera vez en su carrera en el clásico nacional.
Pero, ¿cuáles son sus números en el clásico nacional?
En el caso de Medford, el estratega registra un total de 16 clásicos dirigidos, con saldo de 6 victorias, 8 empates y apenas 2 derrotas. Estos números le permiten alcanzar un 54% de rendimiento, una cifra positiva en partidos de alta exigencia.
Por su parte, Óscar Ramírez cuenta con una muestra más amplia, tras dirigir 33 clásicos (el técnico con más juegos dirigidos). En esos compromisos acumuló 11 victorias, 13 empates y 9 derrotas, para un 46% de rendimiento.
Aunque Ramírez ha estado en más enfrentamientos de este tipo, los números favorecen porcentualmente a Medford, quien presenta un mejor rendimiento en proporción de puntos obtenidos.
El clásico del fútbol nacional será este sábado a las 8 p. m. en Tibás.
HERNÁN MEDFORD
16 CLÁSICOS
6 VICTORIAS
8 EMPATES
2 DERROTAS
54% RENDIMIENTO
ÓSCAR RAMÍREZ
33 CLÁSICOS
11 VICTORIAS
13 EMPATES
9 DERROTAS
46% RENDIMIENTO