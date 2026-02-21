EN VIVO
Medford vs Machillo: Así se comparan sus números en el clásico

Ambos estrategas se enfrentarán por primera vez en su carrera.

Hernán Medford-Óscar Ramírez
Por José Fernando Araya 21 de febrero de 2026, 8:06 AM

Hernán Medford y Óscar Ramírez, dos entrenadores de peso en el fútbol costarricense, se enfrentarán por primera vez en su carrera en el clásico nacional.

Pero, ¿cuáles son sus números en el clásico nacional?

En el caso de Medford, el estratega registra un total de 16 clásicos dirigidos, con saldo de 6 victorias, 8 empates y apenas 2 derrotas. Estos números le permiten alcanzar un 54% de rendimiento, una cifra positiva en partidos de alta exigencia.

Por su parte, Óscar Ramírez cuenta con una muestra más amplia, tras dirigir 33 clásicos (el técnico con más juegos dirigidos). En esos compromisos acumuló 11 victorias, 13 empates y 9 derrotas, para un 46% de rendimiento.

Aunque Ramírez ha estado en más enfrentamientos de este tipo, los números favorecen porcentualmente a Medford, quien presenta un mejor rendimiento en proporción de puntos obtenidos.


El clásico del fútbol nacional será este sábado a las 8 p. m. en Tibás. 

HERNÁN MEDFORD

16 CLÁSICOS

6 VICTORIAS

8 EMPATES

2 DERROTAS

54% RENDIMIENTO

 ÓSCAR RAMÍREZ

33 CLÁSICOS

11 VICTORIAS

13 EMPATES

9 DERROTAS

46% RENDIMIENTO

