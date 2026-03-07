Medford: “Vamos a enfrentar un equipo que maneja bien las dos fases”

El Saprissa tendrá un rival calificado al frente este domingo, cuando a las 5 p. m. reciba en Tibás al Herediano.

El entrenador Hernán Medford tiene claro que José Giacone es un timonel completo y no piensa que sea un técnico defensivo.

“Vamos a enfrentar un equipo que maneja bien las dos fases”, dijo “El Pelícano”.

“Para mí, Giacone es un entrenador que maneja las dos variantes del fútbol, que son lo defensivo y lo ofensivo. Yo creo que eso es un mito sobre él y no es cierto. Por eso él ha ganado títulos, ha ganado partidos”, sentenció el morado.

Consultado sobre lo que se podría observar en el terreno de juego, esto dijo: “Creo que va a ser un partido parejo, como siempre son los partidos entre Saprissa y Herediano, y de buen fútbol. Esperamos que sea buen fútbol”.

Los tibaseños llegan al cotejo luego de perder el jueves anterior, 1-2, ante Sporting. Este fue el primer tropiezo morado desde que Medford llegó al banquillo que dejó vacante Vladimir Quesada.

“Mis muchachos y yo pedimos disculpas por lo que pasó contra Sporting, pero la gente sabe que es fútbol y que hay que darle méritos a un rival que lo hizo bastante bien. La afición sabe que los necesitamos, sé que van a venir a apoyar; es de los partidos bonitos y esperamos ver un estadio lleno con esa afición que siempre nos hace ganar los partidos”, concluyó Medford sobre lo que espera de la feligresía morada.