Medford: "Uno tiene que aceptar las cosas, no podemos fallar tanto"

El estratega de Saprissa, Hernán Medford, se mostró autocrítico tras la derrota de su equipo 1-2 ante Liberia en La Cueva.

Estas fueron las declaraciones más destacadas de Medford en conferencia:

Análisis del partido: El equipo elabora y fallamos, uno tiene que aceptar las cosas, no podemos fallar tanto, así es el fútbol y hay que darle méritos al rival que fueron efectivos, hay que darle valor a eso. Ellos hoy llegaron con eso y fueron muy efectivos, es darle mérito a ellos. Nosotros ocasiones, tenemos un volumen muy alto de llegadas, pero tenemos que ser más contundentes.

Cómo manejar estos juegos: Son partidos que se dan, se perdió y no hay ningún tipo de excusa, el rival fue más efectivo de nosotros. Los partidos vienen se cierran atrás y salen en contragolpe. Se elaboró, se tuvo la posesión, tienen un portero que fue figura y eso es por algo, llegamos bastante, pero hay que aceptar que debemos ser más efectivos. ﻿

Tomás Rodríguez: Si usted (periodista) quiere definir quién tira el penal... el penal es así, luego es muy fácil hablar. Usted cree que no se practican los penales y no quiere decir que la vas a meter, no voy a crucificar a nadie. Ahora resulta que no me pueden contradecir quién tira el penal, la falló, qué vamos hacer. La tiró mal, falló y así es el fútbol.

Dejar ir el liderato: Mientras tengamos opciones numéricas vamos a ir peleando, numéricamente tenemos chance.

David Guzmán: Vamos a ver si se recupera, pero aquí hay como 27 jugadores, tienen que jugar jóvenes y estamos positivos, vamos a una final. Algunos le daremos importancia a la copa esta y vamos air a buscar el resultado.

Anímico: Los jugadores deben tomar conciencia de lo que hay que cambiar, hay que trabajar y mejorar. No podemos ocultar eso, un equipo que ocasiona tantas oportunidades, en esa parte tenemos que mejorar.

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