Medford sufre primera derrota en regreso a Saprissa: "No hay ninguna excusa, nos duele"

El entrenador de Saprissa, Hernán Medford, vivió su primera derrota tras su arribo al equipo. Antes de caer 1-2 ante Sporting FC, Medford llevaba seis victorias en seis juegos y ya conoció su primer revés.

Esto fue lo más destacado que dijo Medford tras el juego:

Análisis: Es una derrota, parte del fútbol, es una derrota que nos duele. Sporting tiene mérito, no venimos con ninguna excusa. Nos equivocamos en cosas, perdemos por errores que cometemos. No venimos a buscar excusas, hicimos cosas malas y no pueden volver a pasar. En dos días tenemos un partido muy importante. Son dos días para poder cambiar el enojo.

Jugadores: Jefferson Brenes jugó un partidazo hoy, la situación de algunos jugadores con la afición, ellos pertenecen al equipo. Yo tengo que confiar en ellos. Tenemos tres contenciones y los tres se lesionan, no son excusas, pero no se puede ocultar.

No podrá pelear el liderato con Herediano el fin de semana: No puedo llorar por lo que no se puede conseguir, hay que buscar acercarnos al líder, después del partido ante Herediano faltarán seis juegos más, cuando yo agarré este equipo estábamos bien lejos. Se perdió una gran oportunidad, nos habíamos propuesto nueve puntos, ahora ya no lo vamos a lograr. Uno quería otra cosa, yo quería que peleáramos el liderato este domingo. El domingo hay que reivindicarnos de lo que pasó hoy.

Resultado: Es un partido normal, es competencia, planificó bien el partido, con mérito nos ganaron. Si nos ganó Sporting fue porque fueron mejores.