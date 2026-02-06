Medford sobre silbidos a Marvin Loría: "El jugador tiene que demostrar lo que es"

El técnico de Saprissa, Hernán Medford, tuvo un debut muy tranquilo: 6-0 ante Carmelita, en la ida de cuartos de final del Torneo de Copa.

Hubo una situación particular con Marvin Loría, el jugador ingresó de cambio al 57' y marcó el sexto tanto al 90'.

Al final del partido, en la transmisión de FUTV, el estratega fue consultado por el tema y destacó que "el jugador tiene que demostrar lo que es".

"Yo creo que el jugador tiene que demostrar lo que es, no está bien, es muy difícil, yo soy de respaldar jugadores, si tienen calidad los respaldo, me ha pasado aquí con algunos jugadores, los respaldé, luego dejaron al equipo campeón, goleadores... Uno como entrenador tiene que respaldar, pero el jugador tiene que entender que tiene que cambiar cosas para que la afición cambie su opinión", comentó Medford tras el partido.

Sobre su reencuentro con la afición morada, Medford dijo estar "muy contento". "Yo creo que este tipo de recibimientos lo motivan a uno, siempre he dicho que habrá cariño con la afición".

El Pelícano indicó que lo que más le agradó fue la contundencia y que no le anotaran al equipo. "Uno va conociéndolos poco a poco, hay cosas que uno no sabe, los jóvenes interesantes, me deja satisfecho".