Medford sobre serie de Saprissa-Pumas: "En el fútbol no hay nada escrito"

De cara al encuentro que tendrá el Deportivo Saprissa contra Pumas de México, el extécnico Hernán Medford analizó el duelo y el contexto que encierra este primer partido de Liga de Campeones de Concacaf.

Pese al momento que vive el Saprissa, tras ganar el Clásico Nacional, Meford considera que las posibilidades existen para el conjunto morado, pero se debe dar el primer golpe para poder cerrar la serie en México.

A continuación, el análisis del técnico costarricense, quien dirigió al Saprissa cuando quedó campeón de la Concacaf:

Momento del Saprissa

"Obviamente que el Saprissa haya ganado el Clásico emocionalmente ayuda mucho este tipo de gane en el último minuto en un partido que no se jugó bien. No está nada fácil ese partido, es un partido sumamente complicado contra uno de los equipos que mejor está jugando desde el año pasado como es Pumas. Pero en el fútbol no hay nada escrito".

Brecha entre ambos equipos

"Es una brecha grande económicamente entre México y Costa Rica. Ya lo hemos hablado, más bien acá a veces hemos hecho milagro con la poca economía que tenemos en el fútbol y México tiene la capacidad de llevarse los mejores extranjeros. Se ha notado, porque desde que nosotros ganamos, solo equipos mexicanos han ganado el campeonato".

Clásico Nacional

“El Clásico fue un partido no muy agradable, un poco aburrido. Un Saprissa defendiéndose bien, Alajuela tratando con la figura de Aarón (Cruz). Al final Alajuela pierde un partido en el último minuto, que aunque Saprissa no jugó bien, hay méritos porque fueron efectivos. Alajuela desperdició varias oportunidades, pero al final lo más importante en un Clásico es el resultado. Eso hace a Saprissa respirar después de una crisis de no ganar afuera”.

Recuerdo de la final contra Pumas

“Previo a ese partido hubo un ambiente muy positivo, ya habíamos dejado a Monterrey afuera. Luego nos tocaba la final contra Pumas de Hugo Sánchez, dos veces campeón en ese momento. Obviamente que la motivación de nosotros estaba muy bien. El equipo bien trabajado en todos los aspectos, un grupo excelente desde la parte administrativa hasta los jugadores. Esos fue momentos muy buenos, haber celebrado allá y ganado a un Pumas bien dirigido".

Posibilidades del Saprissa

"Antes de un partido todos tienen posibilidad de ganar. Obviamente que de un sueño, se puede pasar a ser realidad. No está nada fácil, pero está en casa con su afición, Saprissa debería aprovechar eso, tratar de sacar algo acá porque allá se puede hacer muy complicado".