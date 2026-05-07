Medford sobre Liberia: “La vez pasada nos ganaron y esas son las revanchas bonitas”

Saprissa y Liberia se han medido cinco veces este torneo, pero la última vez que jugaron en Tibás la visita se llevó la victoria.

Con goles de Alonso Hernández y John Paul Ruiz, los dirigidos por José Saturnino Cardozo se dejaron los tres puntos.

“La vez pasada nos ganaron y esas son las revanchas bonitas”, explicó Hernán Medford.

El timonel morado resaltó que esperan el apoyo de su feligresía y que esto sea uno de los puntos determinantes del cruce.

“En Saprissa siempre los aficionados montan un lindo ambiente; aficionados y barra hacen una fiesta. Decir infierno es un dicho. A Liberia lo respetamos, llegó donde llegó”, detalló.

Para Medford, “la serie está pareja para cualquiera de los dos”.

Los tibaseños vienen de empatar 1-1 en el Edgardo Baltodano y esperan poder aprovechar la ventaja de cerrar en casa para llegar a la final de segunda fase.

“Estoy contento con el equipo, tenemos muy buen nivel y eso me deja tranquilo”, indicó el técnico.