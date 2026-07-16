Medford sobre la planilla de Saprissa: "Creo que está cerrada"

El Deportivo Saprissa tendrá su primer juego oficial de este semestre, cuando se mida ante Herediano por la Recopa, a las 8 p. m. en el Fello Meza de Cartago.

De cara a este choque, Hernán Medford habló sobre la planilla con la que cuenta: "Creo que está cerrada".

Andrey Soto, Keyshwen Arboine, Sebastián Padilla y Shawn Johnson llegan al equipo, junto con los regresos de Douglas Sequeira y Samir Taylor.

"Son jugadores que se analizaron y se trajeron por algo. A Soto y Arboine, que han estado en la pretemporada, los he visto bien", detalló.

Medford también conversó acerca de la delantera, tras la salida de Tomás Rodríguez.

"La delantera no la veo mal. Ariel (Rodríguez) hizo goles importantes, Orlando (Sinclair) también, Tomás hizo goles importantes y por eso se pudo vender. Newton tendrá una revancha con el equipo y tendrá que demostrar", añadió.

El Pelícano tiene muy claro lo que espera del equipo en el cierre de este 2026.

"El equipo está para buscar el campeonato sin importar lo que pase mañana", concluyó.



