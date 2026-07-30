Medford sobre expulsión de Paradela: "No es fácil jugar con uno menos"

El técnico del Deportivo Saprissa, Hernán Medford, analizó el triunfó 1-2 ante el Umecit en Panamá por Copa Centroamericana.

Medford se refirió a la expulsión del cubano Luis Paradela que cambió el rumbo del compromiso, aunque al final el club morado pudo traerse la victoria.

"Hay que hablar con ellos (los jugadores), nada más eso es un detalle de hablar, que ellos lo entiendan, porque sí, no﻿ es fácil jugar con uno menos en el fútbol, por eso es el fútbol es de 11 contra 11. Al final cerramos bien el partido, terminamos bien, que es lo que se tiene que hacer. Pero sí, son temas que hay que hablar con los jugadores para que no vuelvan a pasar", comentó Medford en conferencia de prensa.

Sobre el compromiso, El Pelícano indicó que su equipo "jugó bastante bien" y que atacó cuando tuvo que hacerlo.

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"Al final, que nos quedamos con diez hombres, nos defendimos bien, nos cerramos bien. Era lógico que ya con un hombre menos ya no podíamos tener la misma actividad ofensiva. Pero aparte de ejercicio, que también es parte del fútbol.

"Nos llevamos el triunfo que es muy importante a lo que veníamos, sumamos. Y al final quedamos muy contentos con lo que hicieron los muchachos", concluyó.