Medford sobre comportamiento de futbolistas extracancha: "A veces somos muy moralistas"

Entre las preguntas que respondió Hernán Medford, técnico del Saprissa, previo al clásico contra Alajuelense, está la de su opinión acerca de los casos polémicos extracancha de jugadores nacionales.

Sobre estos temas, el “Pelícano” aclaró su parecer. “No es normalizarlo, pero tampoco es satanizarlos. Un muchacho se sienta a mediodía a tomarse una cerveza celebrando el cumpleaños. No sé cuál es el problema, qué moralistas somos”.

Recordó que, si bien es cierto los jugadores son personas públicas, tienen derecho a su vida privada.

“A los jugadores hay que educarlos, cuiden su vida privada, pero tienen que disfrutar. Mientras no haya un abuso, no sé por qué satanizarlo tanto”, añadió.

Medford hizo un recordatorio a todos los involucrados en el fútbol.

“Los jugadores de fútbol, los técnicos, los periodistas sin público… y les recomiendo que también hay que cuidarse”, comentó.

Además, finalizó con una advertencia.

“Si hay un periodista mala leche, que se cuide, porque si lo pescamos también lo vamos a publicar”, concluyó.