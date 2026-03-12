Medford se enoja con la prensa: "Soy un resentido ¿y qué?"

Hernán Medford volvió a enojarse con la prensa deportiva.

El estratega atendió a los medios de comunicación previo al partido ante Cartaginés y dedicó casi los 16 minutos de conferencia a criticar a ciertos periodistas que le cuestionaron su postura tras la victoria ante Herediano el pasado domingo.

En la conferencia post partido ante el Herediano, Medford aseveró que le pasaron por encima a los rojiamarillos, lo que generó la crítica de muchos.

“Yo salgo opinando de un partido y ya los periodistas me cuestionan. No sé si no estamos en un país libre de derecho donde cada quien puede opinar lo que sea. Entonces mejor me limito a decir lo que tengo que decir. Entonces esta semana me ha servido para analizar más. Calladito más bonito”, comenzó diciendo el estratega.

Ya luego continuó con su descargo con aquellos que le quisieron imponer su idea.

“La molestia es con ciertos periodistas que como dijeron: ‘Cómo va a decir Hernán eso’. Diay, ¿no tengo derecho de opinar después del partido? Entonces, ¿qué pasa si yo me vengo a sentar aquí y no hablo? Pero yo tengo derecho a hablar porque estoy enojado con algunos. Soy un resentido, sí, soy un resentido, ¿y qué tiene? Soy un ser humano y me puedo resentir”, aseveró.

Luego explicó que la molestia es con algunos periodistas y no con toda la prensa.

“Pero hay periodistas que dicen: ‘Cómo es increíble, Hernán se equivocó, dijo que le pasó por encima a Herediano’. Ahhh, entonces esos que dijeron eso, ¿qué querían que dijera, que me apunten lo que debo decir? Que me apunten y hago la conferencia con lo que ellos quieran que diga. Tres días antes dije, sin excusa, nos ganó bien Sporting y no vi ninguno diciendo: ‘Bravo, Hernán, qué bonito, le diste valor al otro equipo y no buscaste excusa’, pero gano un partido bien y no puedo decir que le pasé encima al otro porque me cuestionan.

“Por eso ahora mis conferencias son light, bien light serán ahorita y como le dije: 'Diay El Negrito es sensible'. Soy muy sensible ante ciertos comentarios y resentido también a veces”, concluyó.



