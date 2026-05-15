Medford: "No queremos buscar excusas con la cancha"

Desde finales del 2023, Saprissa no gana en el Carlos Alvarado y Hernán Medford, técnico morado, no quiere que el terreno de juego sea una excusa.

En Santa Bárbara hay césped sintético y a los tibaseños se les ha complicado la visita en los últimos años. Seis derrotas y un empate es el balance.

“No queremos buscar excusas con la cancha. Hay diferencias, pero no será excusa”, sentenció el estratega.

Los morados vienen de ganar 2-1 en el Ricardo Saprissa y, si desean que haya gran final, deben defender esa ventaja.

Medford además destacó que su equipo se encuentra listo al 99%, sin dar luces acerca de un posible regreso de Luis Javier Paradela.



