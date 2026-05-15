Deportivo Saprissa
Medford: "No queremos buscar excusas con la cancha"
Saprissa llega al Carlos Alvarado con la misión de defender su ventaja para extender la definición del Clausura 2026.
Desde finales del 2023, Saprissa no gana en el Carlos Alvarado y Hernán Medford, técnico morado, no quiere que el terreno de juego sea una excusa.
En Santa Bárbara hay césped sintético y a los tibaseños se les ha complicado la visita en los últimos años. Seis derrotas y un empate es el balance.
“No queremos buscar excusas con la cancha. Hay diferencias, pero no será excusa”, sentenció el estratega.
Los morados vienen de ganar 2-1 en el Ricardo Saprissa y, si desean que haya gran final, deben defender esa ventaja.
Medford además destacó que su equipo se encuentra listo al 99%, sin dar luces acerca de un posible regreso de Luis Javier Paradela.