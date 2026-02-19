Medford lo deja claro previo al clásico: "No solo el Machillo trabaja lo táctico"

La pregunta se le lanzó en conferencia de prensa: “Óscar Ramírez, técnico de Alajuelense, suele ser demasiado ordenado en lo táctico. ¿Qué tanta paciencia y, más que nada, qué tanta concentración hay que tener para desarmar este juego táctico?

De inmediato vino la contundente respuesta del técnico del Saprissa, Hernán Medford, previo al clásico nacional de este sábado.

“Le voy a aclarar algo que ojalá que se lo retenga y los retenga todo el mundo: Saprissa tácticamente también trabaja bien. ¿Me estás insinuando que solo Óscar trabaja táctico? Lo hubiera invitado hoy al entrenamiento para que vea qué táctico trabajamos”.

Luego continuó: Saprissa trabaja táctico; no solo Óscar trabaja eso, nosotros trabajamos táctico dos o tres veces a la semana; además, hasta dividimos los equipos. Saprissa trabaja muy bien lo táctico conmigo, lo ha trabajado con Vladimir y lo ha trabajado con Jeaustin y aquí se trabaja bien lo táctico (...) ¿Me entienden? Entonces eso no se lo olvide, que podemos perder partidos, que podemos hacer un desastre en un partido, pero eso no nos quita que aquí se trabaja excelente la parte táctica”.

Así salió al paso de las críticas el estratega a los que aseguran que él suele dejar de lado esta parte.

Ya sobre el clásico ante Alajuelense, Medford se mostró muy emocionado por volver a disputar “una fiesta del fútbol” como él lo cataloga, pues regresar a un banquillo en el partido más famoso del país 20 años después.

“Cuando uno está en el fútbol y en otro modo, ya no es aficionado; es la parte más tranquila que tiene uno. Pero uno estando afuera, uno siente, lo que es un clásico. Es un ambientazo, es una fiesta que vive la parte futbolística acá en los dos equipos, como son Saprissa y Alajuelense; me ha tocado como jugador, aficionado y dirigiendo, pero uno siempre lo disfruta. Estoy emocionado, inyectado… Está uno excitado”, destacó.

Finalmente, destacó que estos partidos son de mucha atención por parte de todos los protagonistas.

“En el clásico nunca hay favorito, es un clásico, es el partido del momento. Son cositas que pueden hacer la diferencia; en la cancha un clásico es un clásico y son partidos totalmente diferentes, no importa quién ande bien o mal”, concluyó.

Saprissa recibirá a Alajuelense este sábado a las 8 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa.



