Medford: "La consigna es ganar la Copa Centroamericana"

El técnico de Saprissa, Hernán Medford, hizo hincapié a la importancia que le ha impregnado al equipo de ir por la Copa Centroamericana, un certamen que se le ha negado al Monstruo.

Los morados visitan este miércoles a las 6 p. m. al equipo panameño Umecit.

Medford destacó que "los saprissistas están deseosos de tener un triunfo internacional", al mismo tiempo que aseguró que buscarán iniciar con un triunfo en suelo canalero.

"El equipo viene con la consigna de ganar la Copa Centroamericana, todos los entrenadores van a decir lo mismo, somos el equipo más ganador de Centroamérica y tenemos esa presión", comentó Medford.

Al mismo tiempo, Medford pidió no comparar momentos internacionales en que él ha estado en el banquillo morado en competencias internacionales como en Concacaf y Mundial de Clubes.

"No me gustan las comparaciones, es un respeto que hay que tener en la historia de Saprissa. Buscaremos un título que hace falta, pero todas las etapas son distintas y respetadas", añadió.

Sobre el rival de turno, el Umecit, Medford destacó que "es un equipo que complica y que ha hecho las cosas bien en el último año".

La prensa panameña también le consultaron sobre el defensor Fidel Escobar y Medford fue claro: "No está aquí (para el partido en Panamá) por lesión; si no, estaría aquí; es parte del equipo también".