Medford destaca solidez de Saprissa y calienta la vuelta: "Quiero ver un infierno en casa"

El técnico del Saprissa, Hernán Medford, analizó el empate 1-1 ante Liberia en el primer duelo de semifinales, destacando el rendimiento táctico de su equipo y enviando un claro mensaje de cara al partido de vuelta.

El estratega morado fue enfático en que su equipo atraviesa un buen momento colectivo.

“Se nota en la cancha; yo se los dije, todos los muchachos están pasando un buen momento. Se jugó un buen partido; tácticamente entendieron el trabajo de la semana e hicimos un buen estudio del rival”, afirmó.

Medford valoró el resultado conseguido como visitante, especialmente ante las expectativas externas.

“Fue un resultado bueno, más que muchos de ustedes dijeron que acá íbamos a perder. Fue un marcador justo, pero no hemos ganado absolutamente nada”, agregó.





Pensando en la vuelta, el entrenador lanzó un mensaje directo a la afición tibaseña: “Quiero ver el domingo a esa afición de Saprissa haciendo un infierno, porque acá nos invitaron a un infierno”.

El técnico también dejó claro que la serie sigue abierta y que deberán cerrar el trabajo en casa. “Vamos a tener que sacar ese partido allá; no es fácil. Respetamos a Liberia y tenemos que hacer valer la localía”, indicó.

En lo táctico, Medford destacó el equilibrio del equipo, especialmente tras el gol recibido. “Somos un equipo con buen balance, nos supimos defender bien. Después del gol de ellos, Liberia no tuvo muchas oportunidades”, explicó.

El estratega también resaltó la versatilidad de su plantel y la idea colectiva por encima de los nombres propios. “Acá no inventamos, cada quien juega su posición. El Saprissa no tiene nombre, cualquiera que juega es el Saprissa; todos son importantes”, enfatizó.

El partido de vuelta será el próximo sábado a las 4 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa, que tendrá un aforo de menos del 20% tras una sanción.















