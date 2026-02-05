Medford debuta este jueves con un Saprissa en una posición complicada

Todos los ojos se posarán esta noche en el banquillo del Saprissa. Allí estará sentado Hernán Medford: “Un hijo de Saprissa que regresa a la casa”, explicó el presidente morado Roberto Artavia.

Y es que el Pelícano llega en un momento complicado para Saprissa. Año y medio sin títulos, arrastrando tormentas en Concacaf y sextos en el Clausura 2026. El panorama es complicado, pero Medford llega con el recuerdo de una época de gloria en su primera estadía con el equipo: títulos y Mundial de Clubes.

“Presión siempre habrá, es un torneo que está empezando, tampoco está lejos, estamos positivos con el trabajo que se puede hacer. Vamos a trabajar para eso. Yo creo que los jugadores están conscientes de que algunas cosas no se han hecho bien. Hay que cambiar para poder salir de donde estamos”, explicó el timonel.

El primer escollo en el camino será este jueves a las 8 p. m. por el Torneo de Copa. Carmelita permitirá ver los primeros esbozos de lo que quiere el entrenador, que fue incorporado de manera oficial hace dos días.

Geiner Segura y Raúl Ovares, sus asistentes, también cuentan con el aval de la Unafut para acompañar al técnico.

El cotejo ante los verdolagas es por los cuartos de final de Copa y el domingo, de nuevo en Tibás, el rival será San Carlos.

Medford ha tenido poco tiempo de trabajo con sus nuevos pupilos, pero ha dejado muy claro lo que espera. “El equipo tiene cantidad y calidad, eso después no hay excusa. Si uno acepta el reto es con las condiciones que están”, añadió.